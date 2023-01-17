Кулакова (Бартошко) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Бартошко) Валентина Ивановна

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Место рождения

Богатырская, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

02.08.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1944

Отец: Бартошко Иван Ануфриевич

Мать: Бартошко Александра Сергеевна

Богатырская, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.09.1966

Сын: Кулаков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Васильевич

Солоники, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.07.1968

Дочь: Кулакова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Васильевич

Солоники, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.08.1977

Дочь: Кулакова Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Васильевич

Солоники, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Василий Васильевич

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