Кулакова (Бартошко) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1944
Рождение ребёнка
20.09.1966
Сын: Кулаков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кулаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.1968
Дочь: Кулакова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1977
Дочь: Кулакова Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно