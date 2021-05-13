Бартошко (Ларионенко) Маланья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартошко (Ларионенко) Маланья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Бартошко Герасим Ануфриевич

Отец ребёнка: Бартошко Ануфрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бартошко Иван Ануфриевич

Отец ребёнка: Бартошко Ануфрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Какошкина Фекла Ануфриевна

Отец ребёнка: Бартошко Ануфрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бартошко Ануфрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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