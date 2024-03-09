Мавра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Смерть
Неизвестно
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