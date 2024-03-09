Мавра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Смерть
Неизвестно