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Петр Андреевич
Петр Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Андрей
1750 г.р.
Мать
Мавра Тимофеевна
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Андрей
Мать:
Мавра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
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