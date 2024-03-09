Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Безымянный сын Афонасьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Андреевич
Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно