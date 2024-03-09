Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Безымянный сын Афонасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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