Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Андрей

Мать: Мавра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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