Леонтьева (Фолопова) Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Фолопова) Ксения Петрова

Место рождения

Желтое, Саракташский район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Желтое, Саракташский район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.02.1887

Муж: Леонтьев (Он Же Садчиков) Василий Ефимов

Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область
Поручители: по жениху Илецкий мещанин Василий Емельянов Леонтьев, а за него неграмотного и за себя расписался рядовой Павел Тюрганов, по невесте поселка Желтого казак Степан Иванов, Герасим Андреев, а... Показать все
Смерть
Неизвестно

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