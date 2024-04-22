посёлок железнодорожной станции Желтое, посёлок железнодорожной станции Желтое, Саракташский район, Оренбургская область (на 2018) — Familio

Желтое

Саракташский район, Оренбургская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок железнодорожной станции
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
647Желтый, отр. казач. Ор. в.при р. Сакмаре.18024204779637Часовня, мечетей 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Воздвиженский
466. Желтый, поселок казачий, при реке Сакмаре и речке Чертанке, дворов 280, жителей 1818, часовня, 2 мечети, школа, лавка, базар по средам

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
75262Желтаяпос.ж.-д.ст.51°37'с.ш.56°36'в.д.M-40-018
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