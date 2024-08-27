Леонтьев (Он Же Садчиков) Василий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев (Он Же Садчиков) Василий Ефимов

Место рождения

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Садчиков Ефим Леонтьев

Мать: Садчикова Варвара Иванова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
06.02.1887

Жена: Леонтьева (Фолопова) Ксения Петрова

Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область
Поручители: по жениху Илецкий мещанин Василий Емельянов Леонтьев, а за него неграмотного и за себя расписался рядовой Павел Тюрганов, по невесте поселка Желтого казак Степан Иванов, Герасим Андреев, а... Показать все
Смерть
Неизвестно

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