Леонтьев (Он Же Садчиков) Василий Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Садчиков Ефим Леонтьев
Бракосочетание
06.02.1887
Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область
Поручители: по жениху Илецкий мещанин Василий Емельянов Леонтьев, а за него неграмотного и за себя расписался рядовой Павел Тюрганов, по невесте поселка Желтого казак Степан Иванов, Герасим Андреев, а... Показать все
Смерть
Неизвестно