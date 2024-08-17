Ероховец Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839 ст.
Дата смерти25.09.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.
Сын: Ероховец Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ероховец Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
С 1876 по 1879 ст.
Сын: Ероховец Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Ероховец Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Сын: Ероховец Викентий Михайлович
Отец ребёнка: Ероховец Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.
Сын: Ероховец Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ероховец Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1884 ст.
Сын: Ероховец Константин Михайлович
Отец ребёнка: Ероховец Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.
Сын: Ероховец Антон Михайлович
Отец ребёнка: Ероховец Михаил Васильевич
Место жительства
До 1900 ст.
Место жительства
С 1900 ст.
Смерть
25.09.1914 ст.
85 лет от старости