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Ероховец Григорий Михайлович

Место рождения

Королев Стан, Минский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1840 г.р.

Мать

Вычислено 1839 г.р.

Жена

Вычислено 1868 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.

Отец: Ероховец Михаил Васильевич

Мать: Ероховец Агриппина

Королев Стан, Минский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ероховец Елена

Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Ероховец Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Ероховец Елена

Королев Стан, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Дочь: Ероховец Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Ероховец Елена

Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
До 1900 ст.
Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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