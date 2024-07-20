Ероховец Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.
Отец: Ероховец Михаил Васильевич
Мать: Ероховец Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ероховец Елена
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Сын: Ероховец Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Ероховец Елена
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Дочь: Ероховец Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Ероховец Елена
Место жительства
До 1900 ст.
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно