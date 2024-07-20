Ероховец Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1876 по 1879 ст.
Дата смерти18.06.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1876 по 1879 ст.
Отец: Ероховец Михаил Васильевич
Мать: Ероховец Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 1900 ст.
Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
1906 ст.
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.02.1910 ст.
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна
Подсосенской волости деревни Красный Яр крестьянин Андрей Михайлов Ероховец и законная жена его Ксения, оба православные. Крестные: Минусинского уезда села Канышинского крестьянин Марк Иоаннов Спирин ... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1912 ст.
Дочь: Селеговская Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна
Крестьянин деревни Красный Яр Балахтонской волости Ачинского уезда Андрей Михайлов Ереховец и законная жена его Ксения Игнатьева, оба православные. Восприемники: Крестьяне Могилевской губернии Гомельс... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1914 ст.
Дочь: Дайнеко Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна
Родители: Балахтонской волости д.Красный Яр Андрей Михайлов Ереховец и Ксения Дмитриева (?). Крестные: Черниговской губернии Суражского уезда Поповогорской волости с.Перелазы крестьянин Иван Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.
Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна
Родители: Балахтонской волости д.Красный Яр Андрей Михайлов Ераховец и Ксения Игнатьева. Крестные: Черниговской губернии Суражского уезда Поповогорской волости с.Перелазы крестьянин Иоанн Григорьев Ка... Показать все
Смерть
18.06.1918
18.06.1918 Гражданин Ачинского уезда д.Красный Яр Андрей Михайлович Яроховец умер в возрасте 39 лет от паралича сердца.