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Ероховец Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1876 по 1879 ст.

Дата смерти

18.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1879 ст.

Отец: Ероховец Михаил Васильевич

Мать: Ероховец Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ероховец Ксения Игнатьевна

Место жительства
До 1900 ст.
Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
1906 ст.
Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.02.1910 ст.

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Подсосенской волости деревни Красный Яр крестьянин Андрей Михайлов Ероховец и законная жена его Ксения, оба православные. Крестные: Минусинского уезда села Канышинского крестьянин Марк Иоаннов Спирин ... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1912 ст.

Дочь: Селеговская Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Крестьянин деревни Красный Яр Балахтонской волости Ачинского уезда Андрей Михайлов Ереховец и законная жена его Ксения Игнатьева, оба православные. Восприемники: Крестьяне Могилевской губернии Гомельс... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1914 ст.

Дочь: Дайнеко Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Родители: Балахтонской волости д.Красный Яр Андрей Михайлов Ереховец и Ксения Дмитриева (?). Крестные: Черниговской губернии Суражского уезда Поповогорской волости с.Перелазы крестьянин Иван Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.

Сын: Ероховец Петр Андреевич

Мать ребёнка: Ероховец Ксения Игнатьевна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Родители: Балахтонской волости д.Красный Яр Андрей Михайлов Ераховец и Ксения Игнатьева. Крестные: Черниговской губернии Суражского уезда Поповогорской волости с.Перелазы крестьянин Иоанн Григорьев Ка... Показать все
Смерть
18.06.1918
Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
18.06.1918 Гражданин Ачинского уезда д.Красный Яр Андрей Михайлович Яроховец умер в возрасте 39 лет от паралича сердца.

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