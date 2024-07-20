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Ероховец Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ероховец Агриппина

Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.

Сын: Ероховец Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Ероховец Агриппина

Королев Стан, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
С 1876 по 1879 ст.

Сын: Ероховец Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ероховец Агриппина

Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Сын: Ероховец Викентий Михайлович

Мать ребёнка: Ероховец Агриппина

Королев Стан, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.

Сын: Ероховец Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ероховец Агриппина

Королев Стан, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.01.1884 ст.

Сын: Ероховец Константин Михайлович

Мать ребёнка: Ероховец Агриппина

Королев Стан, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.

Сын: Ероховец Антон Михайлович

Мать ребёнка: Ероховец Агриппина

Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
До 1900 ст.
Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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