Ероховец Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ероховец Агриппина
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.
Сын: Ероховец Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Ероховец Агриппина
Рождение ребёнка
С 1876 по 1879 ст.
Сын: Ероховец Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ероховец Агриппина
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Сын: Ероховец Викентий Михайлович
Мать ребёнка: Ероховец Агриппина
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.
Сын: Ероховец Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ероховец Агриппина
Рождение ребёнка
23.01.1884 ст.
Сын: Ероховец Константин Михайлович
Мать ребёнка: Ероховец Агриппина
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.
Сын: Ероховец Антон Михайлович
Мать ребёнка: Ероховец Агриппина
Место жительства
До 1900 ст.
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно