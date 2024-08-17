Ероховец Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1884 ст.
Отец: Ероховец Михаил Васильевич
Мать: Ероховец Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 1900 ст.
Место жительства
С 1900 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1914 ст.
Дочь: Ероховец Фекла Константиновна
Мать ребёнка: Ероховец Татьяна Агафоновна
Восприемники: той же деревни крестьянин Иаков Павлов Ероховец и крестьянская дочь-девица Татьяна Агафонова Анциферова.
Смерть
Неизвестно