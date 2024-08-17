Ероховец Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕроховец Константин Михайлович

Ероховец Константин Михайлович

Место рождения

Королев Стан, Минский район, Минская область

Дата рождения

23.01.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1884 ст.

Отец: Ероховец Михаил Васильевич

Мать: Ероховец Агриппина

Королев Стан, Минский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ероховец Татьяна Агафоновна

Место жительства
До 1900 ст.
Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.08.1914 ст.

Дочь: Ероховец Фекла Константиновна

Мать ребёнка: Ероховец Татьяна Агафоновна

Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: той же деревни крестьянин Иаков Павлов Ероховец и крестьянская дочь-девица Татьяна Агафонова Анциферова.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.