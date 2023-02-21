Попов Дмитрий Маркович(Макарович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1761
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Попов Марк(Макар?)
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1743
Сын: Попов Ферапонт Дмитриевич
Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1761