Попов Дмитрий Маркович(Макарович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Дмитрий Маркович(Макарович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Попов Марк(Макар?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Попов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1735

Сын: Попов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1743

Сын: Попов Ферапонт Дмитриевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1749

Сын: Попов Аким Дмитриевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Прасковья Кузьминична

Смерть
1761
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