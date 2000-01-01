Попов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Попов Дмитрий

Мать: Попова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1745

Сын: Попов Степан

Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Попов Асон

Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ефросиния

Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Иван

Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Агафья Савишна

Смерть
Неизвестно
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