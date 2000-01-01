Попов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Попов Дмитрий
Рождение ребёнка
1745
Сын: Попов Степан
Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Попов Асон
Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ефросиния
Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попов Иван
Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Попова Агафья Савишна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Агафья Савишна
Смерть
Неизвестно