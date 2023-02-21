Попов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727

Сын: Попов Вонифатий

Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна

Рождение
1735

Отец: Попов Дмитрий

Мать: Попова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья(Евдокия)

Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Попов Карп

Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Агафья Степановна

Смерть
Неизвестно
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