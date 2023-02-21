Попов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Попов Вонифатий
Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна
Рождение
1735
Отец: Попов Дмитрий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья(Евдокия)
Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Попов Карп
Мать ребёнка: Попова Агафья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Агафья Степановна
Смерть
Неизвестно