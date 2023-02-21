Попова Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Прасковья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Попов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)

Рождение ребёнка
1735

Сын: Попов Федор

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)

Рождение ребёнка
1743

Сын: Попов Ферапонт

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)

Рождение ребёнка
1749

Сын: Попов Аким Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)

Смерть
Неизвестно
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