Попова Прасковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)
Рождение ребёнка
1735
Сын: Попов Федор
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)
Рождение ребёнка
1743
Сын: Попов Ферапонт
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Маркович(Макарович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно