(Баранова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Егор Алексеев

Мать: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Анатолий

Отец ребёнка: Масленников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масленникова) Тамара

Отец ребёнка: Масленников Иван

Смерть
Неизвестно

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