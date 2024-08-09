(Баранова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Егор Алексеев
Мать: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масленников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Анатолий
Отец ребёнка: Масленников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Масленникова) Тамара
Отец ребёнка: Масленников Иван
Смерть
Неизвестно