Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Раиса

Отец ребёнка: Баранов Егор Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Анатолий

Отец ребёнка: Баранов Егор Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Нина

Отец ребёнка: Баранов Егор Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Елизавета

Отец ребёнка: Баранов Егор Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Егор Алексеев

Смерть
Неизвестно

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