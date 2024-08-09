Баранов Егор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Раиса
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Нина
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Анатолий
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Елизавета
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Неизвестно