Баранов Егор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Егор Алексеев

Баранов Егор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Алексей Николаев

Мать: Николаев (Ефимова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Раиса

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Нина

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Анатолий

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Елизавета

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.