Масленников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Анатолий

Мать ребёнка: (Баранова) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Баранова) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масленникова) Тамара

Мать ребёнка: (Баранова) Раиса

Смерть
Неизвестно

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