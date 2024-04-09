Панина (Ермакова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.04.1918
Рождение ребёнка
01.03.1931
Отец ребёнка: Панин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Панин Николай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно