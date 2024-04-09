Панина (Ермакова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Ермакова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1897 г.р.

Дети

1931 г.р.
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СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.04.1918

Муж: Панин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.03.1931

Сын: Панин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Панин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Панин Николай Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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