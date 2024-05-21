Ермаков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ермакова/

Мать ребёнка: Ермакова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ермакова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Ермакова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ермакова Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Панина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ермакова Авдотья

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