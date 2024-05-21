Ермаков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ермакова/
Мать ребёнка: Ермакова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ермакова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Ермакова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Панина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ермакова Авдотья