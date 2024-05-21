Ермакова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ермакова/
Отец ребёнка: Ермаков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Михаил
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Панина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Ермаков Михаил