Ермакова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ермакова/

Отец ребёнка: Ермаков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Панина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ермаков Михаил

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