Панин Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1897
Дата смерти12.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1897
Бракосочетание
29.04.1918
Рождение ребёнка
01.03.1931
Мать ребёнка: Панина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Панина Анастасия Михайловна
Смерть
12.04.1961