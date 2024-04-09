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Панин Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1897

Дата смерти

12.04.1961

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Дети

1931 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1897

Отец: Панин Афанасий Гордеевич

Мать: Панина Елизавета Васильевна

Бракосочетание
29.04.1918

Жена: Панина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1931

Сын: Панин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Панина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Панина Анастасия Михайловна

Смерть
12.04.1961
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