Панина Елизавета Васильевна
Место рожденияс. Поздное
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Елена (Алёна) Афанасьевна
Отец ребёнка: Панин Афанасий Гордеевич
Рождение ребёнка
13.07.1894
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Панин Афанасий Гордеевич
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1897
Сын: Панин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Панин Афанасий Гордеевич
Смерть
Неизвестно