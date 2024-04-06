Панина Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Елизавета Васильевна

Место рождения

с. Поздное

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Поздное
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Елена (Алёна) Афанасьевна

Отец ребёнка: Панин Афанасий Гордеевич

Рождение ребёнка
13.07.1894

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Панин Афанасий Гордеевич

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1897

Сын: Панин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Панин Афанасий Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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