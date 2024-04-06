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(Панина) Марфа Афанасьевна

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.07.1894

Дата смерти

18.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1894

Отец: Панин Афанасий Гордеевич

Мать: Панина Елизавета Васильевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1921

Дочь: Кузнецова Ольга Родионовна

Отец ребёнка: Панин Родион Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Панин Василий Родионович

Отец ребёнка: Панин Родион Михайлович

Рождение ребёнка
20.05.1925

Сын: Панин Николай Родионович

Отец ребёнка: Панин Родион Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1927

Дочь: Андрианова Александра Родионовна

Отец ребёнка: Панин Родион Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Родион Михайлович

Смерть
18.04.1975
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
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