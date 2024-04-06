(Панина) Марфа Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1894
Дата смерти18.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1894
Рождение ребёнка
01.05.1921
Дочь: Кузнецова Ольга Родионовна
Отец ребёнка: Панин Родион Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Панин Родион Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1925
Отец ребёнка: Панин Родион Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1927
Дочь: Андрианова Александра Родионовна
Отец ребёнка: Панин Родион Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1975