Андрианова (Панина) Александра Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Панина) Александра Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1927

Дата смерти

08.08.2014

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1927

Отец: Панин Родион Михайлович

Мать: Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрианов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрианов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Василий Викторович

Отец ребёнка: Андрианов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Виктор

Смерть
08.08.2014
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