Андрианова (Панина) Александра Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1927
Дата смерти08.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1927
Отец: Панин Родион Михайлович
Мать: Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрианов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрианов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Василий Викторович
Отец ребёнка: Андрианов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрианов Виктор
Смерть
08.08.2014