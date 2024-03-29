Андрианов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианов Виктор

Андрианов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрианова Александра Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрианова Александра Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Василий Викторович

Мать ребёнка: Андрианова Александра Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Александра Родионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close