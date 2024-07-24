Андрианова Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Матрёна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1904

Дата смерти

21.02.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
17.03.1927

Сын: Андрианов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Андрианов Михаил Трофимович

Смерть
21.02.1991
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

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