Андрианова Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1904
Дата смерти21.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1927
Сын: Андрианов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Андрианов Михаил Трофимович
Смерть
21.02.1991
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область