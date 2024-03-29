Панин Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1931
Дата смерти19.03.1978
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931
Рождение ребёнка
28.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Надежда Степановна
Рождение ребёнка
14.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Надежда Степановна
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
19.03.1978