Панин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1931

Дата смерти

19.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931

Отец: Панин Николай Афанасьевич

Мать: Панина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
28.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Надежда Степановна

Рождение ребёнка
14.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Надежда Степановна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
19.03.1978
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