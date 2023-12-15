Чуйков Андрей Протасович
Место рождения
Дата рожденияДо ?.04.1818
Дата смерти11.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До ?.04.1818
Отец: Чуйков Протас Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.09.1836
Рождение ребёнка
Около 17.12.1836
Мать ребёнка: Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна
Рождение ребёнка
02.03.1841
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна
Смерть
11.04.1862
Похороны
13.04.1862