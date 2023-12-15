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Чуйков Андрей Протасович

Место рождения

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

До ?.04.1818

Дата смерти

11.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До ?.04.1818

Отец: Чуйков Протас Ефимович

Мать: Чуйкова Татьяна Лазаревна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.09.1836

Жена: Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 17.12.1836

Сын: Чуйков Данила Андреевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чуйков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1841

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.04.1862
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
13.04.1862
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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