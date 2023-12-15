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Чуйков Протас Ефимович

Место рождения

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: Чуйков Ефим Игнатович

Мать: Чуйкова Матрена Ивановна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чуйков Антон Протасович

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Чуйков Емельян Протасович

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
До ?.04.1818

Сын: Чуйков Андрей Протасович

Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1847
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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