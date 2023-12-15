Чуйков Протас Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1787
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: Чуйков Ефим Игнатович
Мать: Чуйкова Матрена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Чуйков Емельян Протасович
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна
Рождение ребёнка
До ?.04.1818
Мать ребёнка: Чуйкова Татьяна Лазаревна
Смерть
1847
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область