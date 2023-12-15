Чуйкова Татьяна Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти10.12.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Чуйков Протас Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Чуйков Емельян Протасович
Отец ребёнка: Чуйков Протас Ефимович
Рождение ребёнка
До ?.04.1818
Отец ребёнка: Чуйков Протас Ефимович
Смерть
10.12.1865
Похороны
12.12.1865