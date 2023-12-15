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Чуйкова Татьяна Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

10.12.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чуйков Антон Протасович

Отец ребёнка: Чуйков Протас Ефимович

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Чуйков Емельян Протасович

Отец ребёнка: Чуйков Протас Ефимович

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
До ?.04.1818

Сын: Чуйков Андрей Протасович

Отец ребёнка: Чуйков Протас Ефимович

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
10.12.1865
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
12.12.1865
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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