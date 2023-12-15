Чуйков Емельян Протасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти04.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Чуйков Протас Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна
Рождение ребёнка
07.11.1837
Сын: Чуйков Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна
Рождение ребёнка
30.06.1840
Дочь: (Чуйкова) Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Чуйков Николай Емельянович
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна
Рождение ребёнка
19.10.1845
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна
Рождение ребёнка
?.06.1847
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: (Чуйкова) Агрипина Емельяновна
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна
Рождение ребёнка
19.07.1852
Дочь: (Чуйкова) Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна
Смерть
04.02.1879
Похороны
Неизвестно