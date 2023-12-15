Чуйков Емельян Протасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйков Емельян Протасович

Место рождения

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

04.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Чуйков Протас Ефимович

Мать: Чуйкова Татьяна Лазаревна

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чуйков Фома Емельянович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1837

Сын: Чуйков Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1840

Дочь: (Чуйкова) Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Чуйков Николай Емельянович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1845

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.06.1847

Сын: Чуйков Федор Емельянович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: (Чуйкова) Агрипина Емельяновна

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1852

Дочь: (Чуйкова) Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Калистратовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.02.1879
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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