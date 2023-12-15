Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1819
Дата смерти28.01.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.09.1836
Рождение ребёнка
Около 17.12.1836
Отец ребёнка: Чуйков Андрей Протасович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Чуйков Андрей Протасович
Рождение ребёнка
02.03.1841
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Чуйков Андрей Протасович
Смерть
28.01.1870
Похороны
30.01.1870