Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Андреева) Акилина Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1819

Дата смерти

28.01.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1818 г.р.

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.09.1836

Муж: Чуйков Андрей Протасович

Рождение ребёнка
Около 17.12.1836

Сын: Чуйков Данила Андреевич

Отец ребёнка: Чуйков Андрей Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чуйков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Чуйков Андрей Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1841

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Чуйков Андрей Протасович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.01.1870
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
30.01.1870
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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