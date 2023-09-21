Голомедов Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1915
Дата смерти?.05.1989
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1915
Отец: Голомедов Георгий
Мать: Голомедова Акулина
Рождение ребёнка
10.11.1937
Сын: Голомедов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
26.07.1939
Дочь: Кущева Лия Николаеана
Мать ребёнка: Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
17.11.1941
Мать ребёнка: Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна
Смерть
?.05.1989