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Голомедов Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1915

Дата смерти

?.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1915

Отец: Голомедов Георгий

Мать: Голомедова Акулина

Рождение ребёнка
10.11.1937

Сын: Голомедов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Кущева Лия Николаеана

Мать ребёнка: Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
17.11.1941

Сын: Голомедов Лев Николаевич

Мать ребёнка: Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна

Смерть
?.05.1989

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