Голомедова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти27.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1915
Сын: Голомедов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Голомедов Георгий
Рождение ребёнка
18.03.1918
Дочь: Белобрагина Мария Георгиеана
Отец ребёнка: Голомедов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голомедова Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Голомедов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голомедова Елена Георгиеана
Отец ребёнка: Голомедов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голомедов Гавриил Георгиевич
Отец ребёнка: Голомедов Георгий
Смерть
27.12.1960