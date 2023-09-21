Голомедова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомедова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

27.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1915

Сын: Голомедов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Голомедов Георгий

Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: Белобрагина Мария Георгиеана

Отец ребёнка: Голомедов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голомедова Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Голомедов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голомедова Елена Георгиеана

Отец ребёнка: Голомедов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голомедов Гавриил Георгиевич

Отец ребёнка: Голомедов Георгий

Смерть
27.12.1960
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