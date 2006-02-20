Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1919

Дата смерти

20.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1919

Отец: Максимов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1937

Сын: Голомедов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Голомедов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Кущева Лия Николаеана

Отец ребёнка: Голомедов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
17.11.1941

Сын: Голомедов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Голомедов Николай Георгиевич

Смерть
20.02.2006
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