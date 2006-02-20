Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1919
Дата смерти20.02.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1919
Отец: Максимов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1937
Сын: Голомедов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Голомедов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
26.07.1939
Дочь: Кущева Лия Николаеана
Отец ребёнка: Голомедов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
17.11.1941
Отец ребёнка: Голомедов Николай Георгиевич
Смерть
20.02.2006