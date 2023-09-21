Голомедов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голомедова Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Голомедова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голомедова Елена Георгиеана
Мать ребёнка: Голомедова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голомедов Гавриил Георгиевич
Мать ребёнка: Голомедова Акулина
Рождение ребёнка
27.11.1915
Сын: Голомедов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Голомедова Акулина
Рождение ребёнка
18.03.1918
Дочь: Белобрагина Мария Георгиеана
Мать ребёнка: Голомедова Акулина
Смерть
1918