Голомедов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомедов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голомедова Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Голомедова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голомедова Елена Георгиеана

Мать ребёнка: Голомедова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голомедов Гавриил Георгиевич

Мать ребёнка: Голомедова Акулина

Рождение ребёнка
27.11.1915

Сын: Голомедов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Голомедова Акулина

Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: Белобрагина Мария Георгиеана

Мать ребёнка: Голомедова Акулина

Смерть
1918

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