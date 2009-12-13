Голомедов Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1937
Дата смерти13.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1963
Сын: Голомедов Олег Вячеславович
Мать ребёнка: Голомедова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
21.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голомедова Анна Андреевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
13.12.2009