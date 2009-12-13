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Голомедов Вячеслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1937

Дата смерти

13.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1937

Отец: Голомедов Николай Георгиевич

Мать: Голомедова (Максимова) Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голомедова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
01.06.1963

Сын: Голомедов Олег Вячеславович

Мать ребёнка: Голомедова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
21.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голомедова Анна Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
13.12.2009

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