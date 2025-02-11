Ларионова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ларионова ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Ларионов Игнатий Афанасьевич1855 г.р.
Ларионов Максим Афанасьевич1861 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ларионов Игнатий Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ларионов Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Миронова Анисья Афанасьевна Ларионова

Отец ребёнка: не указан

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.