Ларионова ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Ларионов Игнатий Афанасьевич1855 г.р.
Ларионов Максим Афанасьевич1861 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ларионов Игнатий Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ларионов Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Миронова Анисья Афанасьевна Ларионова
Отец ребёнка: не указан
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно