Миронова Анисья Афанасьевна Ларионова

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Миронова Анисья Ларионова

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ларионов (дворовый) Афанасий Илларионович

Мать: Ларионова ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.10.1889

Муж: Миронов Павел Лукьянович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Белоусова Зиновия Миронова

Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Миронов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1900

Сын: Миронов Петр Павлович

Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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