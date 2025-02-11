Миронова Анисья Афанасьевна Ларионова
женский, родилась 1868, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЛарионова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Миронов Павел Лукьянович1870 г.р.
Дети
Белоусова Зиновия Павловна Миронова01.11.1890 г.р.
Миронов Петр Павлович26.08.1900 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: Ларионова ?
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.10.1889
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Белоусова Зиновия Павловна Миронова
Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1900
Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно