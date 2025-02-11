Миронова Анисья Афанасьевна Ларионова 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Миронова Анисья Афанасьевна Ларионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1868, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Ларионова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Миронов Павел Лукьянович1870 г.р.
Дети
Белоусова Зиновия Павловна Миронова01.11.1890 г.р.
Миронов Петр Павлович26.08.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: Ларионова ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.10.1889

Муж: Миронов Павел Лукьянович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Белоусова Зиновия Павловна Миронова

Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.08.1900

Сын: Миронов Петр Павлович

Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.