Миронова Анисья Афанасьевна Ларионова

Миронова Анисья Ларионова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
08.10.1889
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Белоусова Зиновия Миронова
Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович
Рождение ребёнка
26.08.1900
Отец ребёнка: Миронов Павел Лукьянович
Смерть
Неизвестно