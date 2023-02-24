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Белоусова Зиновия Миронова

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890

Отец: Миронов Павел Лукьянович

Мать: Миронова Анисья Ларионова

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.?.1910

Муж: Белоусов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
20.03.1911

Сын: Белоусов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Белоусов Григорий Павлович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Белоусов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Белоусов Григорий Павлович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Белоусов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Белоусов Григорий Павлович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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