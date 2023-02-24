Белоусова Зиновия Миронова
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.?.1910
Рождение ребёнка
20.03.1911
Сын: Белоусов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Белоусов Григорий Павлович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Белоусов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Белоусов Григорий Павлович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1915
Сын: Белоусов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Белоусов Григорий Павлович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно