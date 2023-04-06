Викторова Матрена Ларионова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
19.?.1881
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1882
Сын: Викторов Николай Захарович
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
07.05.1883
Дочь: Горбунова Ирина Викторова
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
21.10.1885
Дочь: Буркалина Евдокия Викторова
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
01.04.1888
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Викторов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
15.05.1893
Дочь: Ефимова Пелагея Викторова
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
04.11.1895
Дочь: Феоктиста Захаровна
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
21.03.1898
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Рождение ребёнка
13.08.1901
Дочь: Ульяна Захаровна
Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович
Смерть
Неизвестно