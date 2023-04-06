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Викторова Матрена Ларионова

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ларионов (дворовый) Афанасий Илларионович

Мать: Ларионова ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1881

Муж: Викторов Захар Никифорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1882

Сын: Викторов Николай Захарович

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1883

Дочь: Горбунова Ирина Викторова

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1885

Дочь: Буркалина Евдокия Викторова

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1888

Сын: Викторов Иван Захарович

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Викторов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1893

Дочь: Ефимова Пелагея Викторова

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1895

Дочь: Феоктиста Захаровна

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1898

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1901

Дочь: Ульяна Захаровна

Отец ребёнка: Викторов Захар Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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