Викторов Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения01.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1888
Бракосочетание
09.11.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1915
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Викторова Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
15.11.1920
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Викторова Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
07.03.1924
Мать ребёнка: Викторова Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
21.10.1926
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Викторова Варвара Алексеева
Смерть
Неизвестно