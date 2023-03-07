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Викторова Варвара Алексеева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1888

Отец: Алексеев Матвей Ионович

Мать: Алексеева (однодворка) Степанида Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Викторов Иван Захарович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1915

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Викторов Иван Захарович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1920

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Викторов Иван Захарович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1924

Сын: Викторов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Викторов Иван Захарович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1926

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Викторов Иван Захарович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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