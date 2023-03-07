Викторова Варвара Алексеева
Место рождения
Дата рождения27.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1888
Бракосочетание
09.11.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1915
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Викторов Иван Захарович
Рождение ребёнка
15.11.1920
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Викторов Иван Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1924
Отец ребёнка: Викторов Иван Захарович
Рождение ребёнка
21.10.1926
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Викторов Иван Захарович
Смерть
Неизвестно