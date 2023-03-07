Ларионов Максим Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Титова Пелагея Ларионова
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
25.05.1891
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
10.03.1895
Сын: Ларионов - Афанасьев Василий Максимович
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
09.10.1899
Сын: Ларионов - Афанасьев Филипп Максимович
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
25.04.1902
Сын: Ларионов Василий Максимович
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
22.12.1904
Дочь: Евгения Максимовна
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Ларионов Вов Николай Максимович
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
06.11.1909
Сын: Ларионов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Рождение ребёнка
10.04.1912
Дочь: Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
3-й Закаспийский стрелковый батальон
ефрейтор
Смерть
Неизвестно