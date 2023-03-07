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Ларионов Максим Афанасьевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ларионов (дворовый) Афанасий Илларионович

Мать: Ларионова ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Титова Пелагея Ларионова

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1891

Сын: Ларионов Иван Максимович

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1895

Сын: Ларионов - Афанасьев Василий Максимович

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1899

Сын: Ларионов - Афанасьев Филипп Максимович

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1902

Сын: Ларионов Василий Максимович

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1904

Дочь: Евгения Максимовна

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Ларионов Вов Николай Максимович

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Ларионов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1912

Дочь: Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Удалова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Варвара Удалова

Военная служба
Неизвестно
3-й Закаспийский стрелковый батальон
ефрейтор
Смерть
Неизвестно
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