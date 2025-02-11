Ларионов Иван Максимович 25.05.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларионов Иван Максимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.05.1891, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 12.09.1891, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Ларионов Максим Афанасьевич1861 г.р.
Мать
Ларионова Варвара Акимовна Удалова1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1891

Отец: Ларионов Максим Афанасьевич

Мать: Ларионова Варвара Акимовна Удалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.09.1891
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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