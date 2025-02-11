Ларионов Иван Максимович
мужской, родился 25.05.1891, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 12.09.1891, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛарионов Максим Афанасьевич1861 г.р.
МатьЛарионова Варвара Акимовна Удалова1870 г.р.
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Рождение
25.05.1891
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.09.1891
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область